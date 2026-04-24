Ірина Коляденко перемогла росіянку і вчетверте стала чемпіонкою Європи
Ірина Коляденко вчетверте стала чемпіонкою Європи (Фото: United World Wrestling)
Українка Ірина Коляденко стала чотириразовою чемпіонкою Європи з боротьби.
У фіналі турніру у ваговій категорії до 65 кг вона розгромила нейтральну спортсменку з російським паспортом, віцечемпіонку світу Аліну Касабієву — 9:0.
Ірина вчетверте стала чемпіонкою Європи.
За останні шість років Коляденко виграла чотири золота і дві бронзові медалі.
В активі збірної України вже 11 медалей чемпіонату Європи-2026 з боротьби — шість золотих, одна срібна і чотири бронзові.
Медалі України на Євро-2026 з боротьби
Золото: Оксана Лівач (50 кг), Марія Винник (59 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг), Марія Єфремова (53 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Надія Соколовська (72 кг);
Срібло: Лілія Маланчук (55 кг);
Бронза: Ярослав Фільчаков (87 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Соломія Винник (57 кг).
Раніше повідомлялося, що українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Вона вчетверте в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи, перед цим вона виборола це звання у 2021, 2023 і 2024 роках. Також в активі Каміли срібна медаль за сумою двоборства на континентальній першості 2022 року.