У вівторок, 18 серпня, Данило Сапунов і ветерани війни розпочали 1500-кілометровий шлях через Україну.

IRON WEEK стартував в озері Молодості в Буковелі. Далі учасники проїхали 180 км велосипедом до селища Нові Стрілища у Львівській області та пробігли 42 км марафону у бік Львова, де 19 серпня відбудеться другий день челенджу.

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«Це великий виклик. Хочу побажати вистояти ці сім днів зі мною. Допоможете ветеранам подолати дистанцію. І мені допоможете її подолати, бо я сам не знаю, як її подолати. Дякую», — звернувся Данило до своєї команди.

Фото: https://www.instagram.com/ironweek

Фото: https://www.instagram.com/ironweek

Фото: https://www.instagram.com/ironweek

Фото: https://www.instagram.com/ironweek

Фото: https://www.instagram.com/ironweek

Фото: https://www.instagram.com/ironweek

Далі графік такий: Вінниця, Одеса, Дніпро/Запоріжжя, Харків і фініш на День Незалежності 24 серпня в Києві — останні кілометри пробіжить по Хрещатику до стадіону Динамо.

Більше про Iron Week Данило Сапунов розповів у нашому подкасті.