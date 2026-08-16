Від ураження струмом загинув 25-річний гравець футзальної команди Першої ліги: у нього залишилися дружина й дитина

Іван Зінченко загинув у 25 років (Фото: ФК МСК Харків)

У суботу, 15 серпня, у Люботині Харківської області під час риболовлі загинув гравець футзальної команди МСК Харків Іван Зінченко.

За попередніми даними, його вудка зачепилася за дріт під високою напругою. Про це повідомили в поліції Харківської області та в Люботинській громаді.

«За попередніми даними, трагедія сталася під час риболовлі на одній із водойм міста Люботина. Чоловік перебував у воді, і під час закидання вудки гачок зачепився за дріт, що був під високою напругою. Унаслідок цього чоловік отримав смертельне ураження електричним струмом», — повідомляють у поліції.

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Слідчі розпочали досудове розслідування; наразі встановлюються всі обставини та причини.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що чоловік зачепився за дріт, який перебував під напругою 10 тисяч вольт. Врятувати хлопця не вдалося.

«Нас викликали, але реанімаційні заходи не дали жодного результату», — сказав Забашта «Суспільному Харків».

Футзальний клуб МСК Харків висловив співчуття рідним і близьким Івана.

«Від імені клубу, вболівальників та всієї футзальної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Івана.

Іван був уродженцем міста Люботин Харківської області та вихованцем однойменної ДЮСШ. На юнацькому рівні виступав за футбольні команди ХТЗ, Квадро Златопіль та Арена Харків.

Протягом своєї кар'єри на дорослому рівні Іван поєднував футбол і футзал, виступаючи за команди Альянс Житня Сльоза, Енергетик-Солоницівка, Гравіровка, ФК Зміїв, а також МСК Харків у чемпіонаті України з футзалу серед команд Першої ліги та Кубку України.

Іван назавжди залишиться в пам’яті як справжній професіонал, патріот харківського футболу та футзалу, а також добра й порядна людина", — йдеться в дописі харківського клубу.

В Івана залишилися дружина й маленька дитина, якій усього один рік.

Раніше повідомлялося, що помер один із засновників українського професійного боксу Костянтин Охрей.