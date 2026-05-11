Загинув, виконуючи останню волю батька: чеський мотогонщик розбився під час змагань

Трагедія сталася під час кваліфікації перегонів North West 200 у Північній Ірландії.

Найкращий чеський мотогонщик Каміл Голан втратив контроль над своїм мотоциклом BMW S 1000 RR на мокрій трасі.

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Лікарі чотири години намагалися реанімувати 48-річного Голана, але врятувати його не вдалося.

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Як повідомляє isport.blesk.cz, менш ніж за два тижні до аварії помер батько Голана. «Останнім бажанням батька було, щоб Каміл брав участь тут у перегонах. Тому він сказав: „Добре, я проїду тут на його честь“. А потім сталося це…», — цитують журналісти бельгійського гонщика Лорана Гоффманна, який втратив близького друга.

Каміл Голан досяг успіху на трасах із природним покриттям. Він кілька разів перемагав у популярних перегонах 300 поворотів Густава Гавела в Гориці, а також брав участь у легендарних перегонах Туристський трофей на острові Мен.

Чех став першою жертвою на цьому заході в Північній Ірландії з 2016 року, коли Малахі Мітчелл-Томас загинув унаслідок аварії. Перегони North West 200 проводять із 1929 року. Голан став двадцятим гонщиком, який загинув у них.

Раніше ми писали, що 20-річний іспанський мотогонщик Борха Гомес загинув після аварії на автодромі Серкюїт де Невер Маньї-Кур у Франції.