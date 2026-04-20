Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала золото на чемпіонаті Європи 2026 року у ваговій категорії 58 кг.

Конотоп стала абсолютною чемпіонкою, тобто виграла три золоті медалі: одну велику (за сумою двоборства) і дві малі (перемогла і в ривку, і в поштовху).

Фінальний результат Конотоп — 221 кг (100 кг ривок + 121 кг поштовх). Срібло за сумою балів виборола представниця Вірменії Олександра Григорян (210 кг), бронзу виграла нейтральна спортсменка з російським паспортом Ольга Тьо (209 кг).

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Малу срібну нагороду у вазі 58 кг Україні принесла Ольга Івженко, яка посіла друге місце в поштовху (120 кг).

Конотоп учетверте в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи, перед цим вона виборола це звання у 2021, 2023 і 2024 роках. Також в активі Каміли срібна медаль за сумою двоборства на континентальній першості 2022 року.

Національна збірна України виграла вже сім нагород на ЧЄ-2026, який триває в Батумі. Раніше одне велике срібло та дві малі бронзи у ваговій категорії 48 кг здобула Катерина Малащук.

Раніше повідомлялося, що у квартиру титулованих українських важковаговиків Ігоря та Юлії Шимечко в Києві влучив російський БПЛА.