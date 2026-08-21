Грецький атлет побив рекорд Бубки і став другим в історії: вище лише Дюплантіс

Еммануїл Караліс посів друге місце в рейтингу найкращих результатів у стрибках із жердиною серед чоловіків на відкритому повітрі.

Грецький легкоатлет виступив на етапі «Діамантової ліги» в Лозанні.

Караліс із другої спроби взяв висоту 6,16 метра — цей результат приніс йому срібну медаль. Перемогу здобув Арман Дюплантіс із результатом 6,21 метра.

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Emmanouil Karalis 🇬🇷 over 6.16m in the Pole Vault at the Lausanne Diamond League!



Becoming the 2nd highest Pole Vaulter ever outdoors. pic.twitter.com/PDVpbbGahn — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 20, 2026

Еммануїл став другим найкращим спортсменом в історії зі стрибків на відкритому повітрі, обійшовши Сергія Бубку, який у 1994 році підкорив висоту 6,14 метра.

«Я завжди намагаюся уявити, як перелітаю через планку. Коли розганяюся, психологічно я її вже подолав. Сподіваюся, я й надалі виконуватиму такі хороші стрибки до кінця сезону. Я можу стрибати на 6,20 і, можливо, далі», — наводить слова спортсмена «Суспільне Спорт».

Дюплантіс утримує лідерство в рейтингу з результатом 6,30 метра.

Варто зазначити, що в активі Караліса є стрибок на 6,17 метра, але на змаганнях у приміщенні, які не входять до цього рейтингу.

Спортсмени з найкращими результатами у стрибках із жердиною на відкритому повітрі в історії:

Арман Дюплантіс (Швеція) — 6,30 м Еммануїл Караліс (Греція) — 6,16 м Сергій Бубка (Україна) — 6,14 м Кей-Сі Лайтфут (США) — 6,07 м Сем Кендрікс (США) — 6,06 м

Раніше повідомлялося, що дворазовий олімпійський чемпіон Дюплантіс розкритикував рішення МОК щодо Росії.