Грецький атлет побив рекорд Бубки і став другим в історії: вище лише Дюплантіс
Еммануїл Караліс побив рекорд Бубки (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
Еммануїл Караліс посів друге місце в рейтингу найкращих результатів у стрибках із жердиною серед чоловіків на відкритому повітрі.
Грецький легкоатлет виступив на етапі «Діамантової ліги» в Лозанні.
Караліс із другої спроби взяв висоту 6,16 метра — цей результат приніс йому срібну медаль. Перемогу здобув Арман Дюплантіс із результатом 6,21 метра.
Еммануїл став другим найкращим спортсменом в історії зі стрибків на відкритому повітрі, обійшовши Сергія Бубку, який у 1994 році підкорив висоту 6,14 метра.
«Я завжди намагаюся уявити, як перелітаю через планку. Коли розганяюся, психологічно я її вже подолав. Сподіваюся, я й надалі виконуватиму такі хороші стрибки до кінця сезону. Я можу стрибати на 6,20 і, можливо, далі», — наводить слова спортсмена «Суспільне Спорт».
Дюплантіс утримує лідерство в рейтингу з результатом 6,30 метра.
Варто зазначити, що в активі Караліса є стрибок на 6,17 метра, але на змаганнях у приміщенні, які не входять до цього рейтингу.
Спортсмени з найкращими результатами у стрибках із жердиною на відкритому повітрі в історії:
- Арман Дюплантіс (Швеція) — 6,30 м
- Еммануїл Караліс (Греція) — 6,16 м
- Сергій Бубка (Україна) — 6,14 м
- Кей-Сі Лайтфут (США) — 6,07 м
- Сем Кендрікс (США) — 6,06 м
Раніше повідомлялося, що дворазовий олімпійський чемпіон Дюплантіс розкритикував рішення МОК щодо Росії.