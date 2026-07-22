Після футболу та баскетболу: кіберспорт став третім за популярністю видом спортивних трансляцій в Україні

Про це говорять нові аналітичні дані трансляцій студії Maincast, що входить до холдингу ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи. Основними глядачами турнірів з Counter-Strike 2 та Dota 2 сьогодні є молоді дорослі.

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Згідно з останніми дослідженнями, найбільшу частку аудиторії становлять люди віком 25−34 роки. У трансляціях Dota 2 ця вікова група формує 64,7% глядачів, а у Counter-Strike 2 — 54,7%.

Загалом 75% аудиторії Dota 2 та 78% глядачів Counter-Strike 2 перебувають у віці 18−34 років.

Водночас поступово зростає частка старших глядачів. Так, аудиторія віком 35−44 роки становить 21,7% глядачів Dota 2 та 16,5% у CS2. Частка людей віком понад 45 років поки залишається невеликою — менш ніж 4%.

Фото: Maincast

Фото: Maincast

Фото: Maincast

Аналітики Maincast пояснюють цю тенденцію тим, що покоління геймерів і фанатів кіберспорту, яке почало дивитися трансляції понад десять років тому, продовжує залишатися частиною індустрії.

«Ми бачимо природний процес дорослішання індустрії. Покоління глядачів, яке почало дивитися кіберспорт 10−15 років тому, сьогодні вже є молодими професіоналами, але продовжує залишатися активною частиною аудиторії. Це свідчить про зрілість ринку. Кіберспорт поступово перетворюється з нішевого цифрового захоплення на повноцінний сегмент глобальної індустрії розваг», — зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

Популярність кіберспорту в Україні підтверджують і показники переглядів. За даними аналітичної платформи Streams Charts, трансляції Counter-Strike входять до числа найпопулярніших ігор українського сегменту Twitch, зібравши понад 13 млн годин перегляду за рік.

Кіберспорт, за даними платформи Maincast, уже став третім за популярністю видом спортивних трансляцій, поступаючись лише футболу та баскетболу.