Перша медаль України. Кохан здобув бронзу Євро-2026 у метанні молота
Михайло Кохан (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.
Кохан пробився до фіналу з четвертим результатом — 77,40 метра. Вже у першій спробі українець показав 78,70 м, а після невдалого другого кидка зумів додати у фінальних раундах.
У четвертій спробі Кохан метнув молот на 79,10 м, а наступний кидок став для нього найкращим у фіналі — 79,49 м. Цей результат дозволив українцю піднятися на третє місце.
Заключна спроба Михайлу не вдалася, однак конкуренти також не змогли покращити свої результати. У підсумку Кохан став бронзовим призером Євро-2026.
Чемпіоном Європи став угорець Бенце Халаш із результатом 84,25 м. Він встановив рекорд сезону та національний рекорд Угорщини. Срібна нагорода дісталася представнику Німеччини Мерліну Гуммелю — 81,30 м.
Для Кохана це вже друга поспіль медаль чемпіонатів Європи. У 2024 році українець також здобув бронзу.
Кохан приніс Україні першу нагороду на чемпіонаті Європи-2026 у Бірмінгемі.
Результати:
1. Бенце Халаш (Угорщина) — 84.25 м
2. Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81.30 м
3. Михайло Кохан (Україна) — 79.49 м
Раніше Кохан розповів, що загубив дві валізи і прибув на етап Діамантової ліги «без нічого».