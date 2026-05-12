Легендарний Леброн Джеймс відповів, чи завершить кар'єру після розгромного вильоту з плей-оф НБА

Один із найкращих гравців в історії баскетболу Леброн Джеймс прокоментував своє майбутнє після завершення виступів у нинішньому сезоні.

У ніч на 12 травня Лос-Анджелес Лейкерс Леброна зазнали поразки від Оклахоми-Сіті Тандер (110:115) у четвертому матчі півфінальної серії Західної конференції НБА. Каліфорнійці всуху програли серію (0−4) і вилетіли з плей-оф.

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Після поєдинку Джеймса, який провів рекордний 23-й сезон у НБА, запитали про те, чи планує він повертатись на паркет. Форвард відповів, що поки не визначився з майбутнім.

«Чесно, я не знаю. Очевидно, усе ще дуже свіже після цієї поразки у серії. І я просто не знаю. Не знаю, що мене чекає далі.

Для мене все зводиться до процесу. Чи зможу я й далі бути закоханим у процес: приходити на арену за п’ять із половиною годин до матчу, починати підготовку, віддавати всі сили, стрибати за м’ячами й робити все необхідне, щоб виходити та грати", — цитує Джеймса ESPN.

Влітку 41-річний Леброн стане необмежено вільним агентом. Уперше за час виступів у складі Лейкерс з 2018 року форвард розпочне міжсезоння без чинного контракту. У сезоні 2025/26 він заробив 52,6 мільйона доларів.

Джеймс виступає в НБА з 2003 року. Він розпочинав шлях у складі Клівленда, потім виступав за Маямі, у 2014 році повернувся у Клівленд, а з 2018-го представляє Лейкерс.

Леброн є рекордсменом НБА за кількістю набраних очок (43 440) і проведених матчів (1 622) у регулярному чемпіонаті. Він чотири рази вигравав титул НБА й чотири рази ставав найціннішим гравцем (MVP) регулярного сезону. У складі збірної США форвард виграв три олімпійських золота (2008, 2012, 2024) та бронзу (2004).

Раніше повідомлялося, що найцінніший гравець НБА Гілджес-Александер встановив історичний рекорд, перевершивши легендарного Чемберлена.