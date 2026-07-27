«Один із найвидатніших в історії»: Філадельфія оголосила про підписання Леброна Джеймса
Леброн Джеймс (Фото: Bill Streicher-Imagn Images)
У складі Філадельфії Севенті Сіксерс Леброн Джеймс виступатиме під 23-м номером.
Філадельфія Севенті Сіксерс оголосила про підписання контракту з чотириразовим чемпіоном НБА та чотириразовим MVP ліги Леброном Джеймсом, повідомила пресслужба клубу.
Умови угоди не розголошуються, однак раніше стало відомо, що сторони домовилися про дворічний контракт із зарплатою 8 мільйонів доларів.
Президент Філадельфії Майк Генсі прокоментував перехід Джеймса.
«Немає сумнівів, що Леброн — один із найвидатніших гравців усіх часів у баскетболі, і немає слів, щоб виміряти його вплив на цю організацію. Він неперевершений професіонал, неперевершений спортсмен і невтомний працівник», — сказав Генсі.
Джеймс переходить до Філадельфії Севенті Сіксерс після сезону у складі Лос-Анджелес Лейкерс, у якому він набирав у середньому 20,9 очка, 7,2 передачі та 6,1 підбирання за гру.
За кар'єру Леброн став найкращим бомбардиром в історії НБА, набравши 43 440 очок. Він також є рекордсменом за кількістю виборів до Матчу всіх зірок — 22 рази.
Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА: двічі з Маямі (2012, 2013), один раз із Клівлендом (2016) та один раз із Лос-Анджелес Лейкерс (2020). У кожному з цих чемпіонських сезонів він отримував нагороду MVP фіналу НБА.
За свою кар'єру Джеймс також тричі ставав олімпійським чемпіоном у складі збірної США — у 2008, 2012 та 2024 роках.
У плей-оф Джеймс є рекордсменом НБА за кількістю набраних очок (8521), перемог (188) та виграних серій (42). Загалом його команди виходили до плей-оф 19 разів.
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