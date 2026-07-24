Леброн Джеймс підписав контракт із новим клубом НБА

Про це повідомляє ESPN.

41-річний баскетболіст підписав дворічний контракт на 8 мільйонів доларів, який також передбачає опцію гравця на другий сезон.

Перед ухваленням рішення чотириразовий чемпіон НБА всерйоз замислювався над завершенням кар'єри.

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«Я був чесним, коли сказав, що маю зрозуміти, чи все ще люблю цю гру. Я досі по-справжньому люблю баскетбол і ще можу багато дати», — сказав баскетболіст.

Леброн пояснив, що цього разу його вибір не був пов’язаний із фінансами чи сімейними обставинами.

«Це моє останнє рішення. Я граю не заради грошей і не заради інших причин. Я хочу працювати, боротися, перемагати й отримати ще один шанс відчути, що таке чемпіонство», — додав Леброн.

Для Джеймса це буде вже 24-й сезон у НБА, що є абсолютним рекордом ліги.

Джеймс виступає в НБА з 2003 року. Він розпочинав шлях у складі Клівленда, потім виступав за Маямі, у 2014 році повернувся у Клівленд, а з 2018-го представляв Лейкерс.

Леброн є рекордсменом НБА за кількістю набраних очок (43 440) і проведених матчів (1 622) у регулярному чемпіонаті. Він чотири рази вигравав титул НБА й чотири рази ставав найціннішим гравцем (MVP) регулярного сезону. У складі збірної США форвард виграв три олімпійських золота (2008, 2012, 2024) та бронзу (2004).

Раніше повідомлялося, що Нью-Йорк уперше за 53 роки став чемпіоном НБА.

Також була інформація, що президента США Дональда Трампа освистали на фіналі НБА у Нью-Йорку.