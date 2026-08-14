Італійський спринтер Філіппо Децца привернув увагу вболівальників своєю зачіскою під час чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі.

20-річний спортсмен вийшов на старт 200-метрівки з виголеним на голові хрестом у формі літери X, повідомляє The Sun.

Як виявилося, причиною «найгіршої зачіски в історії», як її описав один із фанатів у X, стала традиція збірної Італії. Дебютанти чоловічої команди проходять своєрідний обряд посвяти, під час якого старші партнери виголюють їм частину волосся.

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Головним «стилістом» цього разу став капітан команди, знаменитий стрибун у висоту Джанмарко Тамбері.

Сам Філіппо поставився до ситуації з гумором.

«Це моя перша поїздка з національною командою, звичайний ритуал для новачків. Перед виїздом я вирішив просто кайфонути. Я сказав Тамбері: „Роби, що хочеш, мені байдуже, воно все одно відросте“. Скоро доведеться підстригтися наголо. Сподіваюся, це принесе успіх. Принаймні опір повітря під час бігу точно буде меншим!» — сказав Децца.

У своєму кваліфікаційному забігу на 200 метрів італієць здобув перемогу з результатом 20.60 секунди, а в півфіналі покращив час до 20.35, впевнено вийшовши до фіналу Євро-2026.

Раніше повідомлялося, що зірка Аль-Насра Кріштіану Роналду змінив імідж після весілля, здивувавши новою зачіскою та кольором волосся.