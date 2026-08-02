Кривдники України — чемпіони: Польща перемогла США у фіналі Ліги націй і встановила рекорд за титулами — відео
Поляки вдруге поспіль виграли Лігу націй (Фото: volleyballworld.com)
У китайському Нінбо відбувся фінал чоловічої Ліги націй з волейболу 2026 року. Збірна Польщі в драматичному п'ятисетовому поєдинку перемогла США.
Після досить впевненої перемоги у першому сеті поляки програли дві наступні партії, які пройшли у напруженій боротьбі. У четвертому сеті суперники також діяли на рівних, але у кінцівці Польща вирвала перемогу.
На вирішальному тайбрейку поляки домінували на майданчику і впевнено перемогли — 15:10.
Ліга націй-2026 (чоловіки), фінал
США — Польща — 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)
Збірна Польщі виграла Лігу націй удруге поспіль і втретє в історії, встановивши новий рекорд за кількістю титулів. Поляки випередили Францію та Росію, які мають по два золота.
США здобули четверте срібло Ліги націй. Американці ніколи не вигравали турнір, поступившись у всіх чотирьох фінальних матчах.
Бронзу Ліги націй-2026 виграла збірна Словенії, яка у чотирьох сетах перемогла Японію (25:21, 26:28, 25:22, 25:22).
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги націй збірна Польщі обіграла Україну, яка вперше виступала в плей-оф турніру.
Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів і відновила їх у світовому рейтингу.