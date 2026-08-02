У китайському Нінбо відбувся фінал чоловічої Ліги націй з волейболу 2026 року. Збірна Польщі в драматичному п'ятисетовому поєдинку перемогла США.

Після досить впевненої перемоги у першому сеті поляки програли дві наступні партії, які пройшли у напруженій боротьбі. У четвертому сеті суперники також діяли на рівних, але у кінцівці Польща вирвала перемогу.

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На вирішальному тайбрейку поляки домінували на майданчику і впевнено перемогли — 15:10.

Ліга націй-2026 (чоловіки), фінал

США — Польща — 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)

Збірна Польщі виграла Лігу націй удруге поспіль і втретє в історії, встановивши новий рекорд за кількістю титулів. Поляки випередили Францію та Росію, які мають по два золота.

США здобули четверте срібло Ліги націй. Американці ніколи не вигравали турнір, поступившись у всіх чотирьох фінальних матчах.

Бронзу Ліги націй-2026 виграла збірна Словенії, яка у чотирьох сетах перемогла Японію (25:21, 26:28, 25:22, 25:22).

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги націй збірна Польщі обіграла Україну, яка вперше виступала в плей-оф турніру.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів і відновила їх у світовому рейтингу.