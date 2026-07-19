Збірна України в останньому матчі основного раунду Ліги націй 2026 року з волейболу обіграла Німеччину в чотирьох сетах.

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У першій партії українці на певному етапі поступалися з різницею у п’ять очок, але зуміли відігратися й дотиснути суперника — 25:23. Проте другий сет підопічні Рауля Лосано програли — 20:25.

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Україна досить впевнено виграла третю партію з рахунком 25:22, а в четвертій поступалася 13:17, але здійснила ривок і вирвала перемогу — 26:24.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-річний діагональний Максим Тонконог, який набрав 21 очко.

Ліга націй-2026 (чоловіки), третій ігровий тиждень (Белград, Сербія)

Україна — Німеччина — 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Завдяки цій перемозі збірна України зберегла шанси на вихід у плей-оф Ліги націй. Наша команда вийшла на сьоме місце у турнірній таблиці, однак доля путівки у матчі на виліт залежить від поєдинку Болгарія — Франція, який розпочнеться 20 липня о 00:00 за Києвом. Якщо болгари програють, то Україна вперше в історії зіграє у плей-оф Ліги націй. Якщо виграють — Україна у плей-оф не потрапить.

Першим критерієм при визначенні місць у таблиці є кількість перемог — Україна та Болгарія мають по сім перемог.

Таблиця Ліги націй — топ-10 / Фото: Flashscore.ua

У плей-оф видуть сім найкращих команд основного раунду та Китай, який посідає останнє місце в таблиці, але зіграє у матчах на виліт як господар. Додамо, що Україна дебютувала у чоловічій Лізі націй у 2025 році.

Повідомлялося, що Україна програла Туреччині в Лізі націй, втративши перевагу 2:0 за сетами.