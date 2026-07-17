«Ви все самі бачили»: капітан збірної України відреагував на прикру поразку від Туреччини в Лізі націй

Блокуючий Юрій Семенюк поділився думками про те, чому Україна поступилася Туреччині у Лізі націй з волейболу , втративши перевагу у два сети.

Капітан української команди відзначив насамперед силу суперника та його атакувальний арсенал.

«Ви все самі бачили. Суперники почали краще подавати і дуже добре грали в захисті. Їхній ліберо виконував величезний обсяг роботи, забирав багато м’ячів і давав більше відпочинку двом іншим гравцям. Вони зробили хорошу роботу.

Реклама

Нам було важко, адже суперники добре грали в атаці: атакували високо по пальцях, шукали блок-аути. Важко грати, коли суперник має досить хороший прийом. У них були готові всі опції для атаки: і четверта зона, і перший темп, і пайп, і друга зона. Вони вистояли та дочекалися свого моменту, а ми свій момент у потрібний час не забрали", — цитує Семенюка Суспільне.

Лідер збірної України розповів, як команді треба підготуватися до останнього матчу основного раунду Ліги націй проти Німеччини.

«Звісно, ми будемо налаштовуватися на свою найкращу гру. Постараємося знову витиснути з себе максимум, хоча грати суто на морально-вольових уже важкувато. У нас не було великого періоду для підготовки та фізичної форми, щоб тримати її на довгу дистанцію. Це коротка дистанція після довгих клубних сезонів.

Зараз постараємося попрацювати з фізіотерапевтами та масажистами, пройти індивідуальне відновлення, щоб вийти на матч із Німеччиною і зіграти хороший поєдинок. Не треба найкращий, не треба «вау» — просто хороший матч, у якому ми зробимо на одну помилку менше за Німеччину і заб'ємо останній м’яч у сеті", — сказав Семенюк.

Поразка від турків відкинула Україну на сьоме місце у таблиці - останнє прохідне у плей-оф Ліги націй. Восьмою йде Бразилія, яка відстає від нашої команди на чотири очки, але має гру в запасі і стільки ж перемог (перший критерій при визначенні місця — кількість перемог, а не очок).

Останній матч в основному раунді Ліги націй Україна проведе проти Німеччини у неділю, 19 липня, початок о 17:30 за Києвом.

За підсумками третього ігрового тижня визначаться учасники плей-оф Ліги націй, куди вийдуть сім найкращих команд та Китай, який посідає останнє місце в таблиці, але зіграє у плей-оф як господар.

Реклама:

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновила їх у світовому рейтингу.