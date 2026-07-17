«Ви все самі бачили»: капітан збірної України відреагував на прикру поразку від Туреччини в Лізі націй

17 липня, 22:00
Юрій Семенюк (№ 10) набрав 17 очок у матчі з турками (Фото: volleyballworld.com)

Юрій Семенюк (№ 10) набрав 17 очок у матчі з турками (Фото: volleyballworld.com)

Блокуючий Юрій Семенюк поділився думками про те, чому Україна поступилася Туреччині у Лізі націй з волейболу, втративши перевагу у два сети.

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Капітан української команди відзначив насамперед силу суперника та його атакувальний арсенал.

«Ви все самі бачили. Суперники почали краще подавати і дуже добре грали в захисті. Їхній ліберо виконував величезний обсяг роботи, забирав багато м’ячів і давав більше відпочинку двом іншим гравцям. Вони зробили хорошу роботу.

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Нам було важко, адже суперники добре грали в атаці: атакували високо по пальцях, шукали блок-аути. Важко грати, коли суперник має досить хороший прийом. У них були готові всі опції для атаки: і четверта зона, і перший темп, і пайп, і друга зона. Вони вистояли та дочекалися свого моменту, а ми свій момент у потрібний час не забрали", — цитує Семенюка Суспільне.

https://www.youtube.com/watch?v=kfv5XGkAyOs

Лідер збірної України розповів, як команді треба підготуватися до останнього матчу основного раунду Ліги націй проти Німеччини.

«Звісно, ми будемо налаштовуватися на свою найкращу гру. Постараємося знову витиснути з себе максимум, хоча грати суто на морально-вольових уже важкувато. У нас не було великого періоду для підготовки та фізичної форми, щоб тримати її на довгу дистанцію. Це коротка дистанція після довгих клубних сезонів.

Зараз постараємося попрацювати з фізіотерапевтами та масажистами, пройти індивідуальне відновлення, щоб вийти на матч із Німеччиною і зіграти хороший поєдинок. Не треба найкращий, не треба «вау» — просто хороший матч, у якому ми зробимо на одну помилку менше за Німеччину і заб'ємо останній м’яч у сеті", — сказав Семенюк.

Поразка від турків відкинула Україну на сьоме місце у таблиці - останнє прохідне у плей-оф Ліги націй. Восьмою йде Бразилія, яка відстає від нашої команди на чотири очки, але має гру в запасі і стільки ж перемог (перший критерій при визначенні місця — кількість перемог, а не очок).

Останній матч в основному раунді Ліги націй Україна проведе проти Німеччини у неділю, 19 липня, початок о 17:30 за Києвом.

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За підсумками третього ігрового тижня визначаться учасники плей-оф Ліги націй, куди вийдуть сім найкращих команд та Китай, який посідає останнє місце в таблиці, але зіграє у плей-оф як господар.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновила їх у світовому рейтингу.

Редактор: Орест Дида

Теги:   збірна України з волейболу Волейбол Ліга Націй

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