Новий власник пов’язаний із Трампом. Лос-Анджелес Лейкерс продають за рекордну в історії спорту суму

Нинішній власник Марк Волтер домовився про продаж контрольного пакета акцій каліфорнійського клубу колишньому генеральному директору Disney Бобу Айгеру та бізнесмену Джошуа Кушнеру. Про це повідомляє The Athletic.

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За інформацією джерела, обізнаного про угоду, внаслідок продажу Лейкерс оцінюються в 12,5 мільярда доларів. Це новий рекорд для професійного спорту.

У червні 2025 року Волтер придбав контрольний пакет акцій Лейкерс, виходячи з рекордної на той момент оцінки у 10 млрд доларів. Таким чином, менш ніж за півтора року вартість клубу зросла ще на 2,5 млрд.

Для порівняння, серед команд Національної футбольної ліги (НФЛ) лише Даллас Ковбойз і Лос-Анджелес Ремс оцінюються у понад 12,5 млрд доларів (за даними Sportico).

Боб Айгер — 75-річний американський бізнесмен, який двічі очолював Disney. Він керував компанією з 2005 до 2020 року, а у 2022-му повернувся на посаду CEO. Під час його керівництва Disney придбала Pixar, Marvel, Lucasfilm та 21st Century Fox.

Джошуа Кушнер — американський венчурний інвестор і засновник Thrive Capital. Він є молодшим братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Нещодавно Кушнер опинився у центрі скандалу через невдалий план ФІФА щодо залучення приватних інвесторів до комерційних активів організації.

Лос-Анджелес Лейкерс — один із найкращих клубів в історії НБА, за який виступали такі легендарні гравці, як Вілт Чемберлен, Карім Абдул-Джаббар, Меджик Джонсон, Кобі Браянт, Леброн Джеймс. Каліфорнійці 17 разів вигравали чемпіонський титул, що є другим результатом після Бостон Селтікс (18).

Раніше повідомлялося, що легендарний баскетболіст Леброн Джеймс залишив Лейкерс і продовжить кар'єру у складі Філадельфії Севенті Сіксерс.