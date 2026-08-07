Вимагає 50 млн доларів та обмеження опіки: колишня наречена Дончича подала новий позов проти зірки НБА

Колишня наречена зірки НБА Луки Дончича Анамарія Голтес подала новий позов у Словенії, вимагаючи від баскетболіста 50 мільйонів доларів.

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За інформацією TMZ Sports із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, Голтес претендує на 40 млн доларів для себе, а ще 10 млн доларів, як припускає видання, можуть бути пов’язані з їхніми двома доньками.

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Окрім фінансових вимог, Голтес хоче переглянути умови опіки Дончича над дітьми. Наразі баскетболіст проводить із доньками щонайменше два дні на тиждень, однак його колишня наречена прагне скоротити цей час до одного дня.

Раніше Голтес подала документи в Лос-Анджелесі з проханням відкликати свій позов щодо аліментів. Вона заявляла, що хоче вирішити питання «мирно та за взаємною згодою» в інтересах дітей.

Дончич та Голтес мають двох доньок — дворічну Габріелу та семимісячну Олівію. Пара була разом близько десяти років, а на початку 2026 року припинила заручини.

Дончич раніше наполягав, що Каліфорнія не є належним місцем для розгляду спору, оскільки діти живуть у Словенії. За його словами, він уже ініціював там окремі процеси щодо опіки та фінансового забезпечення дітей.

Зараз баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс перебуває у Словенії, щоб бути ближче до доньок. Раніше він також повідомляв, що цього літа пропустить виступи за збірну Словенії, оскільки зосередиться на питанні спільної опіки над дітьми.

Раніше повідомлялося, що іспанський футболіст Альваро Мората вдруге розлучився зі своєю дружиною.