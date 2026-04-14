У понеділок, 13 квітня, на 91-му році життя померла олімпійська чемпіонка Людмила Гуревич, відома під прізвищами Лисенко і Шевцова.

Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України. У повідомленні організація висловила підтримку родині.

Гуревич є олімпійською чемпіонкою Ігор у Римі 1960 року в бігу на 800 метрів, який тоді вперше було додано до програми Олімпіади. На цій дистанції Людмила встановила світовий рекорд — 2:04,3.

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Також спортсменка вигравала бронзову нагороду чемпіонату Європи 1954 року на цій же дистанції.

Людмила неодноразово ставала призером і чемпіонкою СРСР у різних дисциплінах легкої атлетики. Вона вигравала золото з бігу на 400 метрів (1955 рік), 800 метрів (1955, 1956, 1959, 1961, 1962 роки) і кросу на 1 кілометр (1960, 1961, 1962, 1964 роки).

Завойовувала срібло з бігу на 800 метрів (1954 рік) і бронзу з бігу на 400 метрів (1956 рік).

На національному рівні Гуревич була чемпіонкою УРСР у бігу на 400 і 800 метрів, а також неодноразово вигравала срібні та бронзову нагороди чемпіонатів УРСР у бігу на 400 метрів.

Раніше повідомлялося, що українську учасницю Олімпійських ігор дискваліфікували через допінг.