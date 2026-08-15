Оляновська здобула бронзу Євро-2026 з легкої атлетики, побивши національний рекорд

15 серпня, 11:24
Людмила Оляновська (Фото: ФЛАУ)

Людмила Оляновська (Фото: ФЛАУ)

Легкоатлетка Людмила Оляновська виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2026 року.

Українська спортсменка посіла третє місце в напівмарафоні зі спортивної ходьби, показавши результат 1:31,07 — це новий національний рекорд.

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Оляновська відстала на три секунди від італійки Александріни Міхай, яка здобула срібло. Чемпіонкою Європи зі світовим рекордом стала представниця Іспанії Марія Перес.

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Загалом Оляновська втретє у своїй кар'єрі стала медалісткою континентальної першості. У 2014 році вона здобула срібло в ходьбі на 20 км, а у 2024-му — бронзу в аналогічній дисципліні.

Євро-2026 з легкої атлетики, спортивна ходьба, напівмарафон (жінки)

1. Марія Перес (Іспанія) — 1:30,06

2. Александріна Міхай (Італія) — 1:31,04

3. Людмила Оляновська (Україна) — 1:31,07

Оляновська принесла Україні третю медаль на чемпіонаті Європи 2026 року. Раніше Михайло Кохан здобув бронзу у метанні молота, а Олег Дорощук став віцечемпіоном у стрибках у висоту.

Раніше повідомлялося, що Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу Євро-2026 у стрибках у висоту. Жіночий фінал у Бірмінгемі відбудеться у суботу, 15 серпня.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Легка атлетика Чемпіонат Європи з легкої атлетики Полумарафон Спортивна хода

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