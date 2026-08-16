Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту

У фіналі змагань, що проходили в Бірмінгемі, українська легкоатлетка взяла висоту 1,97 м. Завдяки цьому їй вдалося здобути золоту медаль.

Як повідомляє «Суспільне Спорт», Магучіх повторила рекорд за кількістю титулів у стрибках у висоту на чемпіонатах Європи.

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Ярослава здобула своє третє поспіль золото в Бірмінгемі.

Завдяки цій перемозі Магучіх повторила рекорд іспанки Рут Бейтії, яка до цього була єдиною спортсменкою, що ставала триразовою чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Вона здобула три золоті медалі поспіль у 2012, 2014 та 2016 роках.

Свій перший титул Ярослава здобула у 2022 році з результатом 1,95 метра, а у 2024 році повторила це досягнення, стрибнувши на 2,01 метра.

Бейтія також стала олімпійською чемпіонкою 2016 року, проте ніколи не вигравала чемпіонат світу. Магучіх здобула золото світової першості у 2023 році.

Магучіх — одна з трьох українських призерок чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед жінок. Бронзові медалі також здобули Олена Холоша (2012) та Ірина Геращенко (2024), яка цього року посіла п’яте місце у фіналі.

Раніше повідомлялося, що Магучіх здивували правила кваліфікації чемпіонату Європи.