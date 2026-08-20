Ферстаппен підписав новий контракт із Ред Булл попри думки про завершення кар'єри у Формулі-1

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен підписав новий контракт із Ред Булл та залишиться в команді щонайменше до кінця сезону-2030.

Про це повідомляє офіційний сайт Red Bull Racing.

Таким чином, нідерландець поставив крапку в чутках про можливий перехід до іншої команди Формули-1.

Протягом останніх півтора року Ферстаппена пов’язували з Мерседес, Астон Мартін та Макларен. Водночас сам пілот неодноразово допускав можливість завершення кар'єри через невдоволення новим поколінням болідів та силових установок.

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«Думаю, я був ближчим до рішення завершити кар'єру у Ф-1, ніж до переходу в конкурента Ред Булла. Буде чудово, якщо всю кар'єру я проведу в одній команді. Це рідкість для сучасної Формули-1.

Я не відчував, що треба піти з Ред Булла просто для того, щоб піти. Мої улюблені кольори — це кольори Ред Булла", — цитує Ферстаппена Sky Sports.

У поточному сезоні Ферстаппен посідає шосте місце в чемпіонаті, маючи 109 очок. Нідерландець поки не здобув жодної перемоги, але чотири рази фінішував на подіумі. Ред Булл у Кубку конструкторів йде четвертим.

Ферстаппен співпрацює з Ред Булл із 2014 року, коли у 17-річному віці приєднався до молодіжної команди Toro Rosso. У 2016 році він перейшов до основної команди та одразу виграв Гран-прі Іспанії.

За час виступів за Ред Булл Ферстаппен здобув 71 перемогу в Гран-прі та чотири чемпіонські титули — у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.

Раніше повідомлялось, що президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини, де проходив один з етапів автозмагань Формули-1, і був там серед фотографів перегонів.