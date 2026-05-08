Центровий збірної України з баскетболу Максим Кличко вирішив спробувати себе на університетському рівні в США.

21-річний спортсмен наступного сезону виступатиме за команду університету Східної Кароліни. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Східна Кароліна грає в конференції American. Минулого сезону команда здобула 11 перемог у 31 матчі. У Березневому шаленстві — плей-оф студентської баскетбольної ліги США (NCAA) — Східна Кароліна востаннє виступала у 1993 році.

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Кличко наразі виступає у Франції за Монако. У нинішньому сезоні він набирає 14,9 очка і 7,9 підбирання в молодіжному чемпіонаті Франції у складі Монако U-21. Також цього сезону він дебютував за головну команду монегасків, провівши п’ять матчів, у яких у середньому набирав 2,2 очка і 1,6 підбирання.

У відборі на чемпіонат світу-2027 Кличко провів один матч за збірну України, отримавши 10 хвилин ігрового часу у поєдинку з Данією, в якому набрав два очки й зробив два підбирання.

Нагадаємо, Максим Кличко є сином мера Києва і колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка.

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