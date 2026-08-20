Понад 270 загиблих в історії: на одній із найнебезпечніших трас світу загинули двоє гонщиків під час Гран-прі

Під час кваліфікаційних заїздів Manx Grand Prix 2026 на острові Мен унаслідок аварій у різні дні загинули двоє мотогонщиків — 29-річний швейцарець Мауро Пончіні та 37-річний британець Сем Нотон.

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Організатори змагань підтвердили обидва інциденти та висловили співчуття родинам загиблих.

Мауро Пончіні загинув у вівторок, 18 серпня. Трагедія сталася на ділянці Cruickshanks у місті Ремзі близько 18:50 за місцевим часом.

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Аварія сталася на першому колі під час другої за день кваліфікаційної сесії. Зіткнулися двоє мотогонщиків, після чого заїзд негайно зупинили червоними прапорами. Пончіні дістав травми, несумісні з життям, тоді як інший учасник аварії зазнав незначних ушкоджень і був доставлений до місцевої лікарні.

Пончіні родом із Каслано, Швейцарія. Він мав досвід виступів у класах Supersport та Supertwin на інших змаганнях, але цього року вперше стартував на знаменитій гірській трасі острова Мен — Mountain Course.

Наступного дня, у середу, 19 серпня, загинув 37-річний Сем Нотон. Аварія сталася на повороті Doran’s Bend у західній частині траси під час третьої кваліфікаційної сесії. Подробиці інциденту організатори не повідомили, однак підтвердили смерть гонщика.

Нотон був місцевим жителем — він проживав у місті Калтаун на острові Мен. На Manx Grand Prix він стартував удруге, дебютувавши у 2025 році. У шосейних мотоперегонах Нотон регулярно виступав із 2020 року. У нього залишилися дружина Шарлотта та четверо дітей.

За фактом обох інцидентів розпочато стандартне розслідування за участю кількох профільних відомств відповідно до протоколів безпеки змагань.

Попри трагічні втрати, кваліфікаційні заїзди Manx Grand Prix продовжаться, а завершення змагань заплановане на 28 серпня 2026 року.

Траса острова Мен вважається однією з найнебезпечніших у світі через швидкості понад 321 км/год та відсутність значних зон безпеки. Гонщики проходять ділянки повз кам’яні будівлі, дерева та огорожі. За всю історію проведення змагань на острові Мен загинуло понад 270 пілотів.

Раніше повідомлялось, що чеський мотогонщик Каміл Голан розбився під час змагань.