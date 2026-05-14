Російська гімнастка Маргарита Мамун, чемпіонка Олімпіади‑2016, висловилася про війну Росії проти України та ситуацію в її країні.

В інтерв'ю 30-річна спортсменка заявила, що найбільше мріє про завершення війни, повідомляє Дождь.

«Прийдеться тобі це вирізати, можливо, не знаю, але щоб скоріше закінчилася війна. Я про це дуже сильно мрію. У нас в країні це не сприймається як жах, і ніби все йде своєю чергою, ніби це те, що й має відбуватися… Ніби це норма» — сказала Мамун.

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Вона додала, що також мріє про свободу як для себе, так і для суспільства загалом.

«Я жахливо себе відчуваю через те, що я не можу сказати про людяні, базові і найпростіші бажання. Про те, що мені здається, що через це можуть бути наслідки. Я хочу сказати, що я мрію про свободу: свою особисту й свободу суспільства. Я мрію про свободу слова. Я мрію, щоб війна закінчилася, щоб люди перестали гинути. Я мрію, щоб я перестала бачити ці жахливі новини кожного дня», — заявила гімнастка

Також вона розповіла про проблеми з доступом до інтернету в Москві та інших російських містах.

«Зараз у центрі Москви та в інших містах у людей немає доступу до інтернету, тільки до стільникового зв’язку та дзвінків. Я не хочу звикати. Так не повинно бути. Цей конформізм мене лякає», — додала Мамун.

На Олімпійських іграх‑2016 у Ріо-де-Жанейро Маргарита Мамун виграла золото у художній гімнастиці, випередивши Яну Кудрявцеву та українку Ганну Різатдінову, яка здобула бронзу.

Раніше війну Росії проти України засудила російська тенісистка Дар’я Касаткіна, яка згодом змінила громадянство.

Вона також зізналася, що поки що не повертатиметься в рідну країну, адже там їй загрожує небезпека.

У січні Касаткіна стала громадянкою Австралії. 24 лютого Касаткіна відреагувала на річницю вторгнення в Україну.