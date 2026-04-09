«Маленьке янголятко». Марина Бех-Романчук зворушила світлинами з хрещення доньки

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук з донечкою (Фото: instagram.com/misha_romanchuk)

У своєму Instagram подружжя опублікувало кілька фото з події.

«Хрещення нашого маленького Янголятка», — написано у дописі.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук стали батьками 13 лютого цього року.

Реклама

Нагадаємо, що 30-річна Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку. Українка здобула 12 нагород на рівні чемпіонатів світу, Європи та Діамантової ліги.

Додамо, що 15 травня 2025 року спортсменка отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. 16 травня Бех-Романчук мала повернутися до змагань на етапі Діамантової ліги в Досі, але її ім'я вже не було у списку учасниць. Останній старт Марини Бех-Романчук відбувся 2024 року на Олімпійських іграх у Парижі.

Легкоатлетка зазначила, що не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit і відмовилася визнавати провину. А у серпні 2025 року учасниця трьох Олімпіади оголосила про припинення кар'єри після позитивного допінг-тесту.

Зазначимо, що Михайло Романчук, чоловік Марини, є дворазовим призером Олімпійських ігор у плаванні.

Раніше ми писали, що 20-річний нападник Динамо та збірної України одружився.