Ведучий спортивного шоу знепритомнів та звалився зі стільця у прямому ефірі — відео

Американський спортивний журналіст і телеведучий Майкл Голлі знепритомнів під час прямого ефіру шоу PFT Live на Peacock.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Інцидент стався у п’ятницю, 14 серпня, коли Голлі та його колега Майк Флоріо обговорювали актуальні події в американському футболі.

Зазначається, що перед тим як втратити свідомість, Голлі виглядав погано.

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Його очі широко розплющилися, він кілька разів моргнув, а потім почав хитатися. За кілька секунд ведучий повільно відкинувся назад і впав із крісла, зникнувши з кадру.

Флоріо не одразу помітив стан колеги, оскільки дивився безпосередньо в об'єктив камери, а не на монітор. Побачивши порожнє місце Холлі, режисери ефіру негайно перервали трансляцію на рекламну паузу.

Пізніше Флоріо розповів, що Голлі перебував у студії у власному будинку, де було дуже тепло. Крім того, перед ефіром журналіст нічого не їв і не пив.

«Він перегрівся під час шоу і знепритомнів. Я не помітив цього одразу, бо дивився на камеру, а не на монітор. Ми одразу пішли на перерву, щоб спробувати надати йому допомогу, якщо вона була потрібна. На щастя, він швидко прийшов до тями і почувається добре», — заявив Флоріо.

Зазначається, що відтепер у режисерській групі завжди триматимуть екстрені контакти близьких усіх ведучих під час трансляцій.

Раніше повідомлялося, що під час товариського матчу між Україною та Данією під час матчу знепритомнів футболіст данців Крістіан Еріксен.