IHF ухвалила рішення про «реінтеграцію» РФ та Білорусі (Фото: International Handball Federation)

Міжнародна федерація гандболу (IHF) ухвалила рішення про повне зняття санкцій із російських і білоруських команд, офіційних осіб, арбітрів, лекторів та експертів.

Цей крок зроблено відповідно до останніх рекомендацій Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК), ухвалених 7 травня та 7 липня 2026 року, повідомляється у заяві IHF.

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IHF скасувала заборону на участь збірних Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях. Санкції діяли з 4 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У федерації зазначили, що повна реінтеграція може потребувати певного перехідного періоду, однак висловили сподівання на «швидке повернення російських і білоруських представників до міжнародного гандболу».

Водночас IHF наголосила, що й надалі підтримує Федерацію гандболу України, засуджує триваючу війну Росії проти України та сподівається на якнайшвидше завершення конфлікту й відновлення нормальних міжнародних спортивних відносин.

7 червня МОК скасував санкції проти Росії та дозволив спортсменам повернутися на міжнародні турніри. Перед цим МОК скасував усі обмеження для білоруських спортсменів.

Після рішення МОК Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновила їх у світовому рейтингу. Аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF).