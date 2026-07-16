МОК не змінить позицію щодо Олімпійського комітету Росії попри звернення дев’яти країн ЄС

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) захистив рішення тимчасово скасувати дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР) після того, як дев’ять країн Європейського Союзу закликали Брюссель припинити фінансування спортивних організацій, які допустили до змагань російських та білоруських спортсменів, повідомляє Reuters.

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У листі вони закликали припинити фінансування МОК, Всесвітньої водної федерації та Міжнародної федерації фехтування через рішення дозволити росіянам і білорусам повернутися до міжнародних змагань.

У МОК заявили, що дискваліфікацію ОКР, яка діяла з жовтня 2023 року, скасували після того, як організація виключила зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих українських територій. Саме це стало причиною початкових санкцій.

У комітеті наголосили, що рішення є тимчасовим і не означає зміни позиції щодо Росії.

«МОК має орієнтуватися у складних реаліях та наслідках поточного геополітичного контексту», — заявив речник організації.

Також у МОК зазначили, що продовжать не проводити заходи в Росії та не запрошуватимуть російських урядовців на свої події. Водночас рішення щодо використання російських прапорів, кольорів чи національного гімну на майбутніх Олімпіадах поки не ухвалено.

Країни ЄС заявили, що повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань не враховує ситуацію українських атлетів, багато з яких були змушені залишити домівки, втратили доступ до тренувальних баз або вступили до армії.

«Повага до прав людини, верховенство права та мирні відносини між народами є одними з основних принципів, що лежать в основі міжнародного спорту», — йдеться у листі країн.

Нагадаємо, минулого місяця МОК скасував усі обмеження для білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до повернення на міжнародні змагання, зокрема до кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Раніше міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення допустити національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновити їх у світовому рейтингу.

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Повідомлялось, що Росії та Білорусі дозволили повернутися до міжнародного гандболу.