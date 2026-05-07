МОК рекомендував зняти з Білорусі всі санкції в міжнародному спорті

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК 7 травня, повідомляє пресслужба організації.

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МОК рекомендував повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті, зокрема дозволити спортсменам виступати під власним прапором і з гімном. Організація скасувала усі обмеження, які було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі у 2022 році.

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У МОК пояснили, що рішення пов’язане з прагненням зберегти «глобальну спортивну платформу», де спортсмени можуть брати участь у змаганнях незалежно від дій своїх урядів. Також в олімпійському комітеті заявили, що білоруські атлети виступали у статусі нейтральних на міжнародних турнірах, на Олімпіадах у Парижі-2024 та Мілані-Кортіні-2026 «без інцидентів як на аренах, так і поза ними».

«В умовах дедалі складнішої геополітичної ситуації, зростання кількості воєн і конфліктів та глобальної нестабільності організація має дотримуватися своєї місії — зберігати засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світу надію», — йдеться у заяві МОК.

Санкції проти російських спортсменів МОК не скасував. В організації заявили, що ситуація з Олімпійським комітетом Росії відрізняється від білоруської сторони, оскільки Білорусь нібито «дотримується Олімпійської хартії».

Раніше українець, батько якого воює проти Росії, зізнався, що зробив після рекорду на Олімпіаді-2026.