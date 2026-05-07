Росія залишилася під олімпійськими санкціями: МОК вирішив вести з РФ «конструктивний діалог»

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК 7 травня, повідомляє пресслужба організації.

МОК залишив чинними санкції, які було застосовано проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. У 2022 році організація рекомендувала міжнародним спортивним федераціям усунути російських і білоруських атлетів від змагань. У 2023-му їм дозволили виступати в «нейтральному статусі», тобто без прапора і гімну.

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На цьому ж засіданні 7 травня МОК рекомендував федераціям повністю повернути Білорусь у міжнародний спорт. У МОК пояснили, що ситуація з Олімпійським комітетом Росії (ОКР) відрізняється від ситуації з Національним олімпійським комітетом (НОК) Білорусі, тому російська сторона й надалі залишається відстороненою.

Як заявили у МОК, НОК Білорусі «має хорошу репутацію» й «дотримується Олімпійської хартії». Натомість Олімпійський комітет Росії наразі «веде конструктивний діалог» з МОК, а юридична комісія МОК продовжує розгляд питання щодо санкції проти росіян, заявили в організації.

«Окрім того, Виконком МОК висловив занепокоєння через інформацію, яка спонукала Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розпочати перевірку російської антидопінгової системи. У МОК зазначили, що хочуть отримати „краще розуміння цієї ситуації“», — йдеться у заяві.

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