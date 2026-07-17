«Плакала цілими днями». Українська легкоатлетка завершила кар'єру у 21 рік

21-річна спортсменка опублікувала допис на своїй сторінці в Instagram, у якому розповіла про своє рішення.

Однією з головних причин свого відходу вона назвала втрату відчуття радості від спорту.

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«Настав час прощатися. Із майже 22 років свого життя половину я присвятила легкій атлетиці й ніколи не думала, що скажу це так швидко. Було дуже боляче, але я прийняла рішення завершити свою спортивну кар'єру. Іноді улюблена справа починає завдавати більше болю й страждань, ніж приносити задоволення, і, мабуть, саме тоді варто йти.

Відмовившись від мрії всього життя й змінивши спосіб життя, мені доведеться пізнати саму себе — зрозуміти, ким я є насправді, адже зараз я почуваюся ніким (усе життя і я сама, і оточення сприймали мене як спортсменку, тож тепер це відчувається як повна втрата власної особистості). Але знаєш, я зрозуміла, що перемоги й результати зовсім не визначають тебе як людину, особливо в житті поза спортом".

Фото: instagram.com/nataliooo

Бесідовська розповіла, що важко переживала проблеми зі здоров’ям.

«Лежачи в лікарні, я плакала цілими днями, оплакуючи не свій стан, а виконані тренування та втрачений сезон. Я не думала про себе — я думала лише про результат.

І в той момент, коли мені як ніколи була потрібна підтримка, я залишилася сама… А на додачу — ще й без здоров’я.

Завіса впала, і реальність виявилася жорсткішою, ніж здавалося, адже тут ніхто за тебе не триматиметься: не побіжиш ти — побіжить інша.

І Бог знає, скільки тобі треба бігати, щоб на тебе звернули увагу, бо щойно трапляється один невдалий сезон — тебе одразу викреслюють із «перспективних».

Спортсменка розповіла, що заради кар'єри їй доводилося поєднувати тренування з роботою.

«На жаль, я не народилася в заможній родині, і щоб мати змогу тренуватися, мені довелося рано почати працювати. Поки інші спали між тренуваннями, я працювала — іноді до пізньої ночі. Бували дні, коли між двома тренуваннями я встигала ще й попрацювати фізично, бо не хотіла бути гіршою за інших. Я теж хотіла їздити на збори, купувати необхідні вітаміни, одяг і взуття».

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При цьому я виходила на доріжку й намагалася бігти разом із тими, чиїми єдиними «турботами» були тренування та відновлення. Але такий підхід, на жаль, працює лише до певного віку. Не кожен здатен поєднувати спорт високих досягнень із роботою та іншими «принадами» спортивного життя".

Фото: instagram.com/nataliooo

Українка додала, що втомилася від тиску й боротьби за можливість продовжувати виступи на високому рівні.

«Лише цього року я зрозуміла, що не варто намагатися довести комусь — своїми результатами, зусиллями чи відданістю, — що мені це потрібно і що я гідна уваги, адже людям завжди буде замало, і ти все одно залишишся непоміченою для тих, кому так прагнула щось довести.

Я все одно любила це, або навіть досі люблю, але…

Я втомилася від вічної боротьби за місце під сонцем, втомилася жити в тривозі через те, що, навіть зробивши все від себе залежне, все одно не знаєш, чи вдасться це реалізувати".

Фото: instagram.com/nataliooo

Наталія заявила, що спорт відіграв величезну роль у її житті.

«І так, спорт справді подарував мені те, чого більше не дасть ніщо інше, але й забрав більше, ніж можна собі уявити».

Бесідовська спеціалізувалася на бігу на 400 метрів та естафетних дисциплінах. У її доробку — золото командного чемпіонату України серед юніорів 2025 року на дистанції 400 метрів, а також нагороди національних першостей в естафетах. У 2025 році вона увійшла до складу молодіжної збірної України для участі в чемпіонаті Європи U23 у норвезькому Бергені.

Раніше повідомлялося, що колишня біатлоністка збірної України Журавок переїхала до Росії і працює тренеркою в клубі, пов’язаному з армією.