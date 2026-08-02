NAVI стали чемпіонами Ignite 2026 з Marvel Rivals: українська команда очолила рейтинг EMEA

Українська кіберспортивна організація NAVI продовжує домінувати на міжнародній арені. Команда стала переможцем Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals, що проходив у Лос-Анджелесі, обігравши у гранд-фіналі Liquid Citadel із рахунком - 4:2.

Цей титул приніс NAVI не лише 160 тисяч доларів призових, а й 8 League Points, завдяки яким команда піднялася на перше місце регіонального рейтингу EMEA. Перемога також зміцнила позиції клубу в боротьбі за підсумковий сезонний залік Marvel Rivals.

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До плей-оф Mid Season Finals NAVI потрапили напряму як чемпіони Ignite 2026 Stage 1: EMEA. У вирішальній стадії турніру команда не програла жодної серії, по черзі вибивши 100 Thieves (2:0), Virtus.pro (2:0) та Liquid Citadel (3:1).

У фіналі суперники зустрілися вдруге. Liquid Citadel спробували взяти реванш, однак NAVI знову виявилися сильнішими, закривши серію з рахунком 4:2 та оформивши чемпіонський титул.

«Ще один міжнародний трофей їде до України. Ця перемога вкотре нагадала світу, що українська кіберспортивна школа продовжує задавати темп на міжнародній сцені. Вітаю гравців, тренерський штаб і кожного вболівальника з цим титулом!», — зазначив власник NAVI Максим Кріппа.

Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals став одним із ключових міжнародних турнірів сезону. Для NAVI цей тріумф означає не лише черговий трофей, а й лідерство в EMEA напередодні наступних етапів чемпіонської гонки.