Шеремет став чемпіоном Європи з плавання, встановивши рекорд України

Український плавець Нікіта Шеремет здобув золото на чемпіонаті Європи 2026 року.

Шеремет посів перше місце на дистанції 50 метрів вільним стилем із результатом 21,13 секунди — це новий рекорд України.

19-річний Шеремет вперше виграв золото чемпіонату Європи на довгій воді. У 2025 році він здобув срібло на Євро з плавання на короткій воді.

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Друге місце посів «нейтральний» плавець Єгор Корнєв, третім став представник Сербії Андрей Барна.

У фіналі взяв участь ще один українець — Владислав Бухов. Він посів п’яте місце з результатом 21,58 секунди. Україна вперше за п’ять років була представлена двома плавцями в одному фіналі Євро.

Євро-2026 з водних видів спорту, плавання, 50 м вільним стилем (чоловіки)

1. Нікіта Шеремет (Україна) — 21,13

2. Єгор Корнєв — 21,37

3. Андрей Барна (Сербія) — 21,37

…

5. Владислав Бухов (Україна) — 21,58

Повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.

Також ми писали, що художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золото у фіналі з обручем, завоювавши дебютну нагороду на чемпіонатах світу.