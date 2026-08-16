Шеремет став чемпіоном Європи з плавання, встановивши рекорд України
Нікіта Шеремет (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Український плавець Нікіта Шеремет здобув золото на чемпіонаті Європи 2026 року.
Шеремет посів перше місце на дистанції 50 метрів вільним стилем із результатом 21,13 секунди — це новий рекорд України.
19-річний Шеремет вперше виграв золото чемпіонату Європи на довгій воді. У 2025 році він здобув срібло на Євро з плавання на короткій воді.
Друге місце посів «нейтральний» плавець Єгор Корнєв, третім став представник Сербії Андрей Барна.
У фіналі взяв участь ще один українець — Владислав Бухов. Він посів п’яте місце з результатом 21,58 секунди. Україна вперше за п’ять років була представлена двома плавцями в одному фіналі Євро.
Євро-2026 з водних видів спорту, плавання, 50 м вільним стилем (чоловіки)
1. Нікіта Шеремет (Україна) — 21,13
2. Єгор Корнєв — 21,37
3. Андрей Барна (Сербія) — 21,37
…
5. Владислав Бухов (Україна) — 21,58
Повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.
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