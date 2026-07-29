НОК України звернувся до Спортивного арбітражного суду через поновлення в правах Олімпійського комітету Росії

Про це йдеться в офіційній заяві організації. 28 липня НОК подав до CAS Заяву про апеляцію (Statement of Appeal), в якій просить скасувати рішення МОК як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.

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«Позиція НОК України ґрунтується на тому, що рішення МОК було прийнято передчасно та без належної перевірки того, чи справді усунуто порушення, через які Олімпійський комітет Росії був відсторонений після звернення НОК України 6 жовтня 2023 року», — йдеться у заяві.

В організації зазначили, що йдеться насамперед про втручання у територіальну юрисдикцію НОК України шляхом включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та дозволив російським спортсменам повернутися на міжнародні турніри. У МОК заявили, що «ОКР більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, які перебувають під юрисдикцією НОК України».

ОКР заявив, що не проводить і не планує проводити жодної діяльності на цих територіях, зазначили в МОК. Водночас міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов у коментарі російським медіа заявив, що «Олімпійський комітет діє по всій території Росії, яка закріплена в Конституції», і назвав Крим і «Новоросію» російськими.

Раніше МОК також скасував усі обмеження для білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до повернення на міжнародні змагання, зокрема до кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.