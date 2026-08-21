«Це здавалося нереальним». Плотницький назвав свою мрію та головну мету зі збірною України

21 серпня, 10:43
Олег Плотницький назвав свою мрію, пов’язану зі збірною України (Фото: instagram.com/oleh_plotnytskyi)

Олег Плотницький назвав свою мрію, пов’язану зі збірною України (Фото: instagram.com/oleh_plotnytskyi)

Український волейболіст Олег Плотницький заявив про бажання виступити на Олімпійських іграх.

Гравець «Перуджі» та збірної України з волейболу зізнався, що хотів би взяти участь в Олімпіаді-2028.

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«Це надскладне завдання. Водночас і мета, і мрія. Ще п’ять-шість років тому це здавалося чимось нереальним, а зараз — це чітка мета. Досягти її буде складно, адже попереду чемпіонат Європи, а наступного року — чемпіонат світу та два розіграші Ліги націй.

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Щоб залишатися в боротьбі, на всіх цих турнірах потрібно бути щонайменше в топ-8, а краще — підніматися ще вище. Варіанти й можливості є. Спробуємо використати свій шанс по максимуму", — сказав Плотницький в інтерв'ю Sport-Express.

У 2025 році Олег Плотницький оголосив про завершення виступів за збірну України, але вже у 2026-му повернувся до команди.

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Цього року «синьо-жовті» вперше в історії вийшли до плей-оф Ліги націй, де поступилися Польщі (1:3), яка зрештою стала чемпіоном турніру.

Збірна України з волейболу виступить на чемпіонаті Європи, що проходитиме з 9 по 26 вересня. Першим суперником національної команди стане збірна Ізраїлю. Перед цим у збірної України заплановано товариські матчі.

Повідомлялося, що Плотницький хотів би бачити колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика у складі збірної України з волейболу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Волейбол збірна України з волейболу Олег Плотницький

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