«Треба зібрати класну команду». Олімпійський чемпіон Верняєв зізнався, чи планує піти в політику

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не виключає, що в майбутньому може спробувати себе в політиці.

В інтерв'ю YouTube-каналу Слава Дьомін Верняєв заявив, що поки пропозицій щодо політичної кар'єри він поки не отримував.

Також спортсмен зазначив, що поки не вважає себе достатньо підготовленим для роботи у політиці чи державному управлінні.

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«Мені здається, мені ще не вистачає досвіду для цього. Але як буде завтра або післязавтра, я не знаю. Хотілось би, якщо вже йти, то хотілось би набратись досвіду, щоб не виглядати погано. Щоб вже завтра не писали люди: „Бляха, пішов в цю політику. Раніше був класний спортсмен, став таким-то, таким-то“. Не дуже хотілось би, щоб так. Тому треба зібрати класну команду, набратися досвіду», — сказав Верняєв.

Водночас він не виключає, що може опинитися в політиці.

«Якщо була б можливість зробити щось корисне, я б спробував», — додав Верняєв.

Раніше український боксер Олександр Усик неодноразово говорив, що після боксерської кар'єри може піти в політику і балотуватися в президенти. Водночас він також робив протилежні заяви про те, що політика його не цікавить.

Нещодавно Усик заявив, що на президентських виборах міг би отримати понад 6% голосів, однак наголосив, що не має наміру балотуватися.