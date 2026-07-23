«Я хотіла все кинути». Українська олімпійська чемпіонка зізналася, що була за крок від завершення кар'єри
Олена Кравацька могла завершити кар'єру (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Фехтувальниця Олена Кравацька думала залишити професійний спорт.
Українська спортсменка згадала період, коли після початку повномасштабної війни їй не вдалося за весь сезон здобути жодної медалі, що спонукало її до думок про завершення кар'єри.
«Коли почалася війна, я готувалася в Італії, була з дитиною. З усієї нашої команди дитина є лише в мене, і мені було дуже складно поєднувати тренування, змагання та догляд за дитиною. Я готувалася протягом усього сезону, а на чемпіонаті світу ми посіли четверте місце. Тобто четверте — це найболючіше.
І ось настав цей сезон, і я зрозуміла, що не маю жодної медалі, і не могла збагнути, навіщо я все це роблю. Я хотіла все кинути, але подумала: якщо піду зараз, то потім у мене просто не буде шансу повернутися. Або зараз, або вже ніколи. І я повернулася".
Кравацька розповіла, як спорт дав їй віру в себе.
«Спорт дав неймовірну віру в себе й розуміння того, що все можливо і багато що залежить від мене, якщо я хочу чогось досягти. Звісно, я не кажу про ситуації, що відбуваються у світі, — це зовсім інше. Про те, на що не можеш вплинути. А те, чого ти хочеш досягти, залежить від тебе», — наводить слова українки «Форпост».
Нагадаємо, Кравацька є олімпійською чемпіонкою 2024 року в командній шаблі, а також срібною призеркою Ігор 2016 року в цій самій дисципліні.
Уродженка Чернівців здобувала срібло та бронзу чемпіонату світу в командній шаблі, а також ставала чемпіонкою Європейських ігор 2015 року.
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