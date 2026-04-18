Кумир Кобі Браянта. Помер легендарний баскетболіст, який є рекордсменом Олімпіад за набраними очками

18 квітня, 09:40
Оскар Шмідт (Фото: НБА)

Оскар Шмідт (Фото: НБА)

У віці 68 років пішов із життя видатний бразильський баскетболіст Оскар Шмідт.

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Причиною смерті стали наслідки тривалої боротьби з пухлиною мозку, повідомляє AP з посиланням на сім'ю спортсмена.

Шмідт, відомий під прізвиськом Свята рука (Mão Santa), понад 19 років виступав за збірну Бразилії і зіграв на п’яти Олімпіадах (1980−1996). У його активі 326 матчів за національну команду із середнім показником 23,6 очка.

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Одним із головних моментів кар'єри Шмідта стала перемога над США у фіналі Панамериканських ігор 1987 року, де він набрав 46 очок.

Шмідт є рекордсменом Олімпійських ігор за кількістю набраних очок загалом — 1093, а також за кількістю очок в одному матчі — 55 проти Іспанії в Сеулі-1988.

https://www.youtube.com/watch?v=8Ge6sz2zSLI

За кар'єру в клубах і збірній Оскар Шмідт набрав 49 973 очки, що довгий час вважалося найкращим результатом в історії. Лише у 2024 році рекорд Оскара побив Леброн Джеймс.

Шмідт ніколи не грав у НБА і провів більшу частину клубної кар'єри в Бразилії та Італії, де став кумиром дитинства майбутньої зірки баскетболу Кобі Браянта, батько якого виступав в Італії. Бразилець закінчив професійно грати у 2003 році, а у 2013-му увійшов до Зали слави баскетболу.

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Раніше центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Баскетбол Олімпійські ігри Кобі Брайант

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