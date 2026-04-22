Повис на літерах. У США парашутист врізався у табло під час футбольного матчу та зупинив гру — відео

22 квітня, 19:51
Парашутист провисів на табло близько 20 хвилин (Фото: Lee Coleman/Icon Sportswire)

Парашутист провисів на табло близько 20 хвилин (Фото: Lee Coleman/Icon Sportswire)

Перед стартом матчу з американського футболу в університеті Вірджинії стався незвичайний інцидент.

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Парашутист, який мав приземлитися на поле з американським прапором, несподівано врізався у табло стадіону Lane Stadium, повідомляє ESPN.

Він залишався підвішеним близько 20 хвилин, поки рятувальники не зняли його зі споруди.

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Через інцидент старт матчу довелося відкласти більш ніж на годину.

На відео видно як парашут повис на літерах у написі на табло, а прапор і запасний парашут впали на трибуни.

За словами представників університету, чоловік був оперативно евакуйований і перебуває у стабільному стані.

«Наш пріоритет — його самопочуття. Ми вдячні рятувальникам та персоналу за швидку і професійну реакцію», — йдеться у заяві.

Нещодавно в Австралії зграя чайок налетіла на футболістів під час матчу.

Раніше у Туреччині футболіст під час матчу врятував чайку, яка впала на поле від удару м’ячем.

Крім цього, в Англії скасували футбольний матч через собаку, який вибіг на поле і гавкав на гравців.

Також у Чилі собака забив гол після удару зі штрафного.

Також була інформація, що вихованець Барселони потрапив до лікарні після того, як собака вкусив його за геніталії.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   США Курйози Футбольные курьезы

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