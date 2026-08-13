MVP-2017 та рекорд за кількістю тріпл-даблів. Один із найкращих розігруючих в історії НБА завершив кар'єру

13 серпня, 10:51
Расселл Вестбрук провів свої найкращі ігрові роки в Оклахомі (Фото: nba.com)

Расселл Вестбрук провів свої найкращі ігрові роки в Оклахомі (Фото: nba.com)

Відомий баскетболіст Расселл Вестбрук оголосив про завершення професійної кар'єри.

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37-річний розігруючий захисник провів в НБА 18 сезонів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вестбрук був обраний під четвертим номером на драфті НБА 2008 року командою Сіетл Суперсонікс, яка незабаром переїхала до Оклахоми. Перші 11 сезонів гравець провів у складі Оклахома-Сіті Тандер.

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У сезоні 2016/17 Вестбрук став найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату. Тоді ж він встановив рекорд НБА за кількістю трипл-даблів за один сезон — 42.

Загалом за кар'єру Вестбрук оформив 209 трипл-даблів, що є абсолютним рекордом ліги. Він також тричі ставав найкращим асистентом НБА, двічі вигравав титул найкращого бомбардира ліги та двічі визнавався MVP Матчу всіх зірок.

https://www.youtube.com/watch?v=8oXbCUdVU9Y

Після Оклахоми Вестбрук виступав за Х’юстон Рокетс, Вашингтон Візардс, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Кліпперс та Денвер Наггетс. Останній сезон своєї кар'єри провів у Сакраменто Кінгз. Чемпіонського титулу НБА Расселл так і не здобув.

Вестбрук посідає п’яте місце в історії НБА за кількістю результативних передач (10 351) та 14-те за набраними очками (27 176). У 2012 році розігруючий у складі збірної США виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні.

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Раніше повідомлялося, що легендарний баскетболіст Леброн Джеймс залишив Лейкерс і продовжить кар'єру у складі Філадельфії Севенті Сіксерс.

Редактор: Орест Дида

Теги:   НБА Баскетбол Оклахома

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