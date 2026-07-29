Український баскетболіст підписав контракт із Реалом — він замінить чотириразового чемпіона Іспанії

29 липня, 14:16
Максим Шульга продовжить кар'єру в Реалі (Фото: instagram.com/maxshulga)

Максим Шульга продовжить кар'єру в Реалі (Фото: instagram.com/maxshulga)

Мадридський баскетбольний клуб Реал підписав українського захисника Максима Шульгу.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 23-річний українець став одним із пріоритетних варіантів для «вершкових» після відходу хорватського форварда Маріо Хезоньї — чотириразового чемпіона Іспанії. Клуб уже завершив усі формальності щодо підписання контракту з українцем.

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На драфті НБА 2025 року Шульгу під 57-м номером обрав Орландо, однак права на нього перейшли до Бостона, з яким він підписав двосторонній контракт.

У сезоні 2025/26 українець провів 11 матчів за Бостон у регулярному чемпіонаті та ще два — у плей-оф. У середньому він проводив на майданчику 3,3 хвилини, набираючи 0,6 очка та віддаючи 0,2 передачі.

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У складі фарм-клубу Мен Селтікс у G-лізі Шульга набирав у середньому 15,7 очка та 6,7 передачі за понад 33 хвилини на майданчику.

Нещодавно Максим також став переможцем Літньої ліги НБА в Лас-Вегасі у складі Голден Стейт. Однак він не отримав гарантій контракту на сезон 2026/27 років.

Раніше повідомлялося, що легендарний баскетболіст Леброн Джеймс залишив Лейкерс і тепер продовжить кар'єру у складі Філадельфії Севенті Сіксерс.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Баскетбол Максим Шульга

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