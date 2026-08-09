«Спустошені цією раптовою новиною»: 26-річний регбіст помер після тренування в Японії

26-річний фіджійський регбіст японського клубу Кюден Волтекс Саймоні Вунілагі помер після тренування, ймовірно, від теплового удару.

Про смерть спортсмена оголосив Кюден Волтекс, який виступає у другому дивізіоні японського регбі, повідомляє BBC.

За інформацією клубу, після тренування 3 серпня у регбіста з’явилися симптоми, характерні для важкого теплового удару. Його доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати спортсмена. Вунілагі помер у п’ятницю, 7 серпня.

Реклама

Цього тижня температура повітря у Фукуоці, де базується клуб, сягала 35 градусів за Цельсієм.

У команді зазначили, що шоковані раптовою втратою регбіста.

«Гравці, тренерський штаб і всі, хто пов’язаний із командою, спустошені цією раптовою новиною.

Хоча Саймоні лише нещодавно приєднався до клубу, його щедрий характер і потужна манера гри породжували великі очікування щодо його внеску в майбутньому сезоні", — повідомили у клубі.

Регбіст мав зріст 1,96 метра та важив близько 117 кг. Він навчався в університеті в Японії, а професійну кар'єру розпочав у 2023 році.

Вунілагі виступав на позиції форварда третьої лінії. До переходу в Кюден Волтекс він грав у найвищому дивізіоні японської регбійної ліги за Токіо Санголіат.

Японська регбійна ліга також висловила співчуття родині спортсмена та всім, хто його знав.

Раніше повідомлялося, що батько Ліонеля Мессі помер у лікарні після тривалої хвороби.