П’яним розігнався на велосипеді до 58 км/год: олімпійський призер зі Словенії ледь не загинув на дорозі

Стрибун із трампліну Роберт Краньєц потрапив у серйозну аварію під час велотренування.

Дані з додатка Strava показали, що до аварії Краньєц проїхав 13 кілометрів із середньою швидкістю 37,3 км/год. На одній з ділянок спортсмен встановив особистий рекорд швидкості — 58,2 км/год.

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Strava показує, що безпосередньо перед аварією Роберт їхав зі швидкістю 33,8 кілометра на годину. Вимірювання проводилися за 140 метрів до місця падіння.

За даними поліції, Роберт Краньєц виїхав на зустрічну смугу, врізався в бордюр і впав.

«Його життя було в небезпеці, і хто знає, чим би все закінчилося, якби військовий гелікоптер швидко не доправив Краньєца в Університетський клінічний центр у Любляні, де лікарі зробили все можливе, щоб запобігти гіршому», — повідомляє сайт Slovenske novice.

Під час розслідування поліція встановила, що спортсмен керував велосипедом у стані алкогольного сп’яніння: тест показав 2,5 проміле алкоголю в крові, що відповідає найсильнішому ступеню сп’яніння.

44-річний Роберт Краньєц — бронзовий призер Олімпійських ігор-2002 у стрибках із трампліну, бронзовий призер чемпіонату світу-2011, переможець чемпіонату світу з польотів на лижах 2012 року. Він брав участь у чотирьох Олімпіадах. Завершив кар'єру 2018 року.

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