17-річний українець Дегтярьов сенсаційно виграв чемпіонат Європи з шахів

Українець Роман Дегтярьов став переможцем чемпіонату Європи з шахів 2026 року, який пройшов у польському Катовіце.

17-річний Дегтярьов виграв турнір, здолавши гросмейстера з Іспанії Давіда Антона Гіхарро в напруженому заключному турі.

«Посідаючи лише 126-те місце у стартовому рейтингу [серед майже 500 учасників], Дегтярьов створив справжню сенсацію на чемпіонаті, набравши 9 очок із 11 можливих, зазнавши лише однієї поразки протягом турніру та показавши неймовірний рейтинговий перфоманс — 2781», — повідомляє Європейський шаховий союз.

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Дегтярьова привітав відомий український шахіст Павло Ельянов, який розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії Роман відмовився покидати рідний Харків.

«Коли на початку 2022 року почалася війна, я намагався допомогти кільком українським сім'ям переїхати до Європи. В одному випадку все було організовано для сім'ї з Харкова — аж поки їхній 14-річний син, талановитий шахіст, в останній момент не відмовився їхати. Він не хотів залишати батька.

Він залишився в одному з найнебезпечніших місць України. Маючи дуже обмежені можливості для поїздок і майже без практики, він усе ж став чемпіоном України. Тепер він подорослішав — і щойно створив найбільшу сенсацію в історії чемпіонату Європи! Запам’ятайте це ім'я: Роман Дегтярьов! Недарма наше місто Харків називають залізобетонним", — написав Ельянов у X.

Раніше повідомлялося, що Анна Музичук вдруге в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з бліцу.