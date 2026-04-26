Уперше в історії марафон пробігли швидше за дві години

У неділю, 26 квітня, в Лондоні відбувся один із найпрестижніших марафонів у світі, в рамках якого одразу два легкоатлети вперше в історії вибігли з двох годин.

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Кенієць Себастьян Саве став першим спортсменом, який офіційно подолав марафонську дистанцію менш ніж за дві години — 1:59,30. Це новий світовий рекорд у марафоні: Саве перевершив досягнення покійного земляка Келвіна Кіптума (2:00,35 у Чикаго-2023) на 65 секунд.

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Друге місце в Лондоні посів ефіоп Йоміф Кеджелча з результатом 1:59,41 — це другий час в історії та найшвидший дебют у марафоні. Третім фінішував угандієць Джейкоб Кіплімо (2:00:28), також перевершивши попередній світовий рекорд.

Саве та Кеджелча стали першими легкоатлетами в історії, які офіційно вибігли марафон із двох годин. У 2019 році кенієць Еліуд Кіпчоге показав час 1:59,41 у Відні, однак цей результат не був зареєстрований як новий рекорд через низку причин, зокрема через те, що старт не був відкритим для всіх учасників.

«Я дуже щасливий. Це день, який я запам’ятаю назавжди. Те, над чим я працював чотири місяці, сьогодні дало результат», — сказав Саве після фінішу, додавши, що ключову роль зіграла підготовка і потужна друга половина дистанції, яку він подолав за 59:01.

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У Лондоні 26 квітня було встановлено і новий жіночий світовий рекорд. Ефіопська легкоатлетка Тігст Ассефа подолала дистанцію за 2:15.41, оновивши власний рекорд 2025 року.

Раніше повідомлялося, що легендарний Келвін Кіптум загинув в автокатастрофі.