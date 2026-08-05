Збірна України здобула першу золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Парижі.

Перемогу команді принесли Ксенія Байло та Олексій Середа, які виграли змагання у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Український дует набрав 323,16 бала й випередив представників Німеччини Оле Йоганнеса Рослера та Пауліну Олександру Пфайф на 5,40 бала, які завоювали срібло.

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Бронзові медалі завоювали представники Іспанії, за яку виступали Хорхе Родрігес Ледесма та Ана Карвахаль Сан-Мігель (297,48).

Найрезультативнішим стрибком українців став п’ятий, за який вони отримали 81,60 бала. Це виявилося найкращою оцінкою в програмі та дозволило впевнено завершити фінал на першому місці.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту. Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 м

Олексій Середа та Ксенія Байло (Україна) — 323,16 бали Оле Йоханнес Рослер та Пауліне Александра Пфайф (Німеччина) — 317,76 балів Хорхе Родрігес Ледесма та Ана Карвахаль Сан-Мігель (Іспанія) — 297,48 балів

Для України це четверта медаль у стрибках у воду на цьогорічному чемпіонаті Європи та перше золото.

Українські спортсмени тричі завойовували бронзу: у змішаному командному турнірі, а також у чоловічих та жіночих синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Раніше повідомлялося, що зіркова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко пропустить чемпіонат Європи