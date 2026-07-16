«Дорогий вид спорту»: український гірськолижник Шеп’юк після Олімпіади-2026 працює на будівництві у Чехії — відео

20-річний Дмитро Шеп’юк зазначив, що зароблені кошти планує вкладати у розвиток своєї гірськолижної кар’єри.

Спортсмен після завершення зимового сезону вирушив до Чехії, де працює на будівництві у місті Брно.

Про це учасник Олімпійських ігор-2026 розповів у коментарі місцевому блогеру Петру Гавлику.

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«Фінансова мета полягає в тому, щоб усе, що я заробляю, вкладати у спорт, щоб заробляти зі спорту і не доводилося ходити на роботу. Я український лижник. Зараз їжджу зі словацькою командою. Був на Олімпійських іграх у Кортіні. І мені доводиться ходити на роботу, тому що лижний спорт — дуже дорогий вид спорту», — сказав Шеп’юк.

На Олімпіаді-2026 у Кортіні Дмитро Шеп’юк виступив у всіх чотирьох гірськолижних дисциплінах. Він став лише другим українцем, якому вдалося завершити всі старти на Олімпійських іграх у цьому виді спорту.

Найкращий результат спортсмен показав у слаломі, де з національним рекордом посів 32-ге місце. У швидкісному спуску Шеп’юк фінішував 33-м і став наймолодшим учасником цієї дисципліни на Іграх-2026. У супергіганті українець завершив змагання на 36-й позиції, а в гігантському слаломі — на 40-й.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив програму зимових Олімпійських ігор 2030 року, які відбудуться у французьких Альпах.

Також повідомлялося, що МОК не змінить позицію щодо Олімпійського комітету Росії попри звернення дев’яти країн ЄС.