«Я завжди був аматором». Український спортсмен покинув роботу заради Олімпіади в Токіо

У юності Горуна ходив на спортивні секції, щоб кудись дівати свою енергію. Після школи він вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й після його закінчення працював за фахом. Паралельно Станіслав займався карате, а коли дізнався, що його вид спорту включили до програми Олімпійських ігор, повністю зосередився на спорті.

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— Станіславе, чи доводилося працювати паралельно зі спортом?

Так. Я закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр права. Маю сім років адвокатського стажу.

Я реально працював кожен день і паралельно тренувався. Я ніколи не був професійним спортсменом — завжди аматором. Але юридична освіта допомогла: аналітичне мислення впливало на тактику бою, давало перевагу.

— Розкажіть про той період роботи юристом.

Було важко, особливо перший рік. Працював з 2011 до 2017 року. Після теорії стикаєшся з практикою — і це зовсім інше. За перший рік отримав більше знань, ніж за п’ять років університету. Це дуже стресово, бо дуже багато законодавства треба було прочитати, зрозуміти, як це все застосовується на практиці.

Працював із судами: господарські, цивільні, адміністративні процеси. Готував документи, ходив на засідання, працював із договорами, податковими справами.

— Чи хотіли б працювати в кримінальному праві?

Ні, ніколи не тягнуло. Там, можливо, більше грошей, але часто це неофіційні історії.

Коли карате стало олімпійським, я вирішив повністю переключитися на спорт і залишив юриспруденцію. І повертатися не планую — це не та система, в якій хочу працювати. Корупція була завжди, є і буде. Питання тільки в її масштабах.

Зазначимо, що карате було представлене лише на Олімпійських іграх-2020. Воно потрапило до програми завдяки праву країни-господарки — Японії — пропонувати нові види спорту для популяризації, але не стало постійною дисципліною Олімпіади.

Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

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Раніше ми писали, що зірка українського карате пояснив, як вуличний досвід допоміг виграти олімпійську медаль.