«Відмовився від роботи, яка годує». Горуна розповів, яку ціль ставив перед собою на Олімпіаді-2020

У 2017 році, після того, як карате увійшло до програми Ігор, спортсмен покинув роботу юриста й повністю сконцентрувався на карате.

У розмові з журналістом NV Горуна розповів, що одразу поставив перед собою мету завоювати олімпійську медаль. Зрештою Станіславу це вдалося — він став бронзовим призером Ігор.

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— Коли повідомили, що карате стане олімпійським видом спорту, ви свідомо націлилися на медаль чи намагалися не думати про це?

Так, свідомо. Це ж було важливе рішення — відмовитися від роботи, яка тебе годує, і переключитися на спорт, який дуже ситуативно тебе годує. Я їздив тоді, проводив семінари, міг заробити кілька євро з такої діяльності. Було дуже багато змагань — приблизно 15 протягом року. Кожен місяць один або два рази були виїзди. Тобто не було можливості часто їздити на семінари і заробляти. Це було цілеспрямоване рішення — свідомо завершити один етап життя, якому присвятив п’ять років навчання і сім років практики, і переключитися на спорт, щоб фіналізувати цей інший етап.

— А якою була підготовка до Ігор?

Та не було якоїсь окремої підготовки. Продовжував тренуватися в загальній групі. Просто проходили всі змагання, які були в календарі. Їздили на кожне змагання. Складно назвати це підготовкою, бо не було системного планування, фізичної підготовки. Просто карате, карате, карате, змагання. Ніякої підтримки в плані фармакології. Лікар у команді з’явився лише за два роки до Олімпіади на постійній основі. Тому суто на досвіді і ентузіазмі вдалося зробити результат.

— Не було періодів вигорання?

Вигорання — це більше казки. Воно може бути, коли ти робиш роботу без сенсу. Тоді витрачаєш ресурс, який нічим не підживлюється. А якщо є сенс, то він і є паливом для енергії. Коли ти розумієш, що і для чого робиш — вигорання не буде.

— Цей період якось оплачувався федерацією чи більше зі своєї кишені?

Тут великий респект нашій федерації — вони возили всю команду на всі змагання за свій рахунок. Ми нічого не платили, ще й отримували добові. І зараз федерація дуже багато робить — не тільки для дорослої збірної, а й для кадетів, юніорів, молоді. З минулого року навіть запустили дитячу збірну 10−13 років, щоб не було провалів у поколіннях. Вони вже їздять і представляють Україну, звикають до рівня турнірів.

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Зазначимо, що карате було представлене лише на Олімпійських іграх-2020. Воно потрапило до програми завдяки праву країни-господарки — Японії — пропонувати нові види спорту для популяризації, але не стало постійною дисципліною Олімпіади.

Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

Раніше ми писали, що олімпійський призер розповів, як його обікрали на тренуванні.