«Заробив 200 доларів, купив кросівки». Олімпійський призер розповів, як його обікрали на тренуванні

У 2008 році спортсмен поїхав на змагання до Польщі, де виграв 200 доларів, за які купив собі кросівки. Однак уже через місяць їх у нього вкрали в спортзалі. Про це Горуна розповів в інтерв'ю NV.

Реклама

Також Станіслав поділився враженнями від першого виїзду за межі України та зізнався, чи хотів колись переїхати жити за кордон.

— Пам'ятаєте свій перший заробіток у карате?

Так. Десь у 2008 році ми поїхали в Польщу на змагання, виграв 200 доларів. Купив собі класні кросівки — і їх через місяць вкрали в залі, бо ми роззувалися, а вхід туди був вільним. Видно, що ще комусь сподобались.

— Це був ваш перший виїзд за кордон?

Ні, перший раз виїхав у 2004 році — теж на змагання.

— Які були враження від Європи?

Дороги рівні. Подумав: «Невже так буває?». Дитячо-наївний шок.

— Не з’являлося бажання переїхати за кордон?

Ні, ніколи. Навпаки — завжди хотілося жити тут і змінювати країну на краще.

Мене завжди дивувало, як країна з такими ресурсами і людьми може мати слабкий менеджмент і бути відносно бідною. Тому є амбіції колись піти в політику і щось змінити.

— Зараз теж про це думаєте?

Поки що це далекі плани. Немає ресурсу, щоб заявляти про себе як політик. Треба розвинути бізнес, отримати досвід, зібрати команду — і тоді вже можна говорити про такі амбіції.

Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

Раніше ми писали, що зірка українського карате пояснив, як вуличний досвід допоміг виграти олімпійську медаль.